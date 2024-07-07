У НАТО побоюються, що Байден не зможе перемогти Трампа – Politico

Дипломати і світові лідери, які готуються до саміту НАТО наступного тижня, у приватних розмовах висловлюють гостру стурбованість віком, станом здоров'я та здатністю президента Джо Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

Джерело: Politico

Деталі: Ці іноземні посадовці здебільшого виступають за зміну Байдена (на президентських перегонах – ред.) і побоюються, що повернення Дональда Трампа до влади завдасть шкоди альянсу НАТО і підірве військові зусилля в Україні. Крім того, вони відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах з тривогою і побоюванням, що Байден може виявитися занадто слабким, щоб перемогти Трампа і очолити світову наддержаву.

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Видання зазначає, що протягом останнього місяця поспілкувалося з 20 людьми, пов'язаними з НАТО чи майбутнім самітом Альянсу, і почуло, що багато його членів вже мали сумніви щодо довіри до Байдена задовго до дебатів. Тепер Байден має переконати своїх колег, що він не лише готовий до боротьби, але й подолає політичну кризу.

Politico цитує одного з чиновників європейської країни НАТО: "Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент (Байден – ред.) старий. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки".

Ще один чиновник з ЄС зауважив: "Ми всі хочемо, щоб Байден отримав другий термін, щоб не мати справу з Трампом знову, але це не дуже обнадіює".

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Видання зазначає, що Байдену доведеться публічно продемонструвати свої лідерські якості та витримку на саміті у Вашингтоні, який розпочнеться у вівторок вранці і триватиме до четверга в умовах задушливої спеки, яка, за прогнозами, буде нестерпною. Як господар, він не зможе пропустити жодного заходу.

Серед занепокоєнь союзників по НАТО є те, як довго Байден зможе підтримувати американську підтримку для оборони Європи, особливо на тлі скептичного ставлення Трампа до допомоги партнерам закордоном.

"Ми ведемо більше розмов про нашу власну оборону, оскільки, схоже, що Трамп повертається", – сказав після дебатів чиновник з однієї з країн НАТО.

Крім того, деякі союзники по НАТО не зовсім задоволені лідерством Байдена: багато хто каже, що він був занадто поступовим у своєму підході до надання зброї та дозволу Києву дозволу завдавати удари по Росії.

І все ж, за словами трьох дипломатів, союзники, задоволені перебуванням Байдена на посаді, але їх непокоїть питання щодо його віку.

Їх засмучує не стільки те, що він іноді пропускає урочисті вечері на різних самітах або залишає їх рано. І справа також не в тому, що Байден почав користуватися блокнотами, говорити повільніше і тихіше, а також рухатися зі скутістю, яку неможливо не помітити, кажуть дипломати.

Вони стурбовані його політичним становищем і шансами на переобрання, зважаючи на його вік.

"Мені здається, що йому буде дуже важко продовжувати свою кампанію і залишатися на посаді", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що, хоча рішення про його заміну залежить від Демократичної партії, вони повинні "розглянути всі варіанти".

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