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Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України

Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 04:50
Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України
ілюстративне фото Getty Images

У суботу міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава оголосила про спільний з Камбоджею проєкт з обміну знаннями і технологіями з розмінування з країнами світу, в тому числі з Україною.

Джерело: The Associated Press із посиланням на заяву Камікави

Деталі: Камікава зробила цю заяву під час візиту до Камбоджійського центру протимінної діяльності, який був створений у 1990-х роках наприкінці десятиліть громадянської війни в цій країні Південно-Східної Азії.

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Центр займається знешкодженням від 4 до 6 мільйонів наземних мін та інших боєприпасів, що не вибухнули і залишилися розкиданими по всій країні.

Пряма мова Камікави: "Камбоджа, яка неухильно просувається вперед у розмінуванні у своїй країні, зараз є лідером у протимінній діяльності в усьому світі".

Деталі: Камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч з них були відправлені під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

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Видання зазначає, що у 2022 році Камбоджа розпочала підготовку саперів з України, яка також страждає від високої щільності наземних мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, оскільки російське вторгнення затягнулося.

Пряма мова Камікави: "В рамках конкретної співпраці в рамках японсько-камбоджійської ініціативи з протимінної діяльності Японія надасть повномасштабну допомогу в гуманітарному розмінуванні в Україні.

Наступного тижня ми надамо Україні велику машину для розмінування, а наступного місяця, тут, у Камбоджі, ми проведемо навчання українського персоналу, як працювати з цією машиною".

Деталі:У своєму звіті за 2022 рік неурядова організація Landmine Monitor включила Камбоджу та Україну до дев'яти країн з "масивним" мінним забрудненням, що означає, що вони мають понад 100 квадратних кілометрів нерозмінованих полів.

Камбоджа розпочала підготовку українських саперів у Польщі і в Камбоджі після того, як колишній прем'єр-міністр Хун Сен – у незвичний спосіб для країни, яка зазвичай приєднується до Росії і Китаю – засудив вторгнення РФ в Україну, заявивши, що "Камбоджа завжди проти будь-якої країни, яка вторгається в іншу країну".

Камбоджа була однією з майже 100 країн-членів ООН, які стали співавторами резолюції, що засуджує російське вторгнення.

Кілька інших країн, в тому числі США і Німеччина, вже надали Україні допомогу в розмінуванні.

Теми: розмінування
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