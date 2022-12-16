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Камбоджа тренуватиме українських саперів

Олена РощінаП'ятниця, 16 грудня 2022, 21:21
Камбоджа тренуватиме українських саперів
Розмінування у Камбоджі, архівне фото Getty Images

Камбоджа проведе навчання та поділиться досвідом розмінування з 15 саперами та посадовими особами з України наступного місяця у столиці країни Пномпені.

Джерело: "The Phnom Penh Post" із посиланням на Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва Камбоджі

Деталі: Міністерство оприлюднило цей план за результатами візиту прем'єр-міністра Хун Сена, який взяв участь у ювілейному саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії – Євросоюзу, присвяченому 45-й річниці встановлення діалогу між АСЕАН та ЄС.

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У січні 2023 року Камбоджа забезпечить технічну підготовку та поділиться своїм досвідом із 15 експертами з розмінування та посадовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Камбоджі, повідомили у міністерстві.

13 грудня прем'єр Камбоджі також взяв участь у конференції солідарності з українським народом у Парижі, яку провів президент Франції Еммануель Макрон. Хун Сен поділився досвідом Камбоджі та розповів про її шлях від зруйнованої війною країни до країни миру, свободи, високих темпів економічного зростання та активного членства в АСЕАН, йдеться у повідомленні.

Теми: розмінуваннясвіт
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