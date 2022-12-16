Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Камбоджа тренуватиме українських саперів

Олена РощінаП'ятниця, 16 грудня 2022, 22:21
Розмінування у Камбоджі, архівне фото Getty Images

Камбоджа проведе навчання та поділиться досвідом розмінування з 15 саперами та посадовими особами з України наступного місяця у столиці країни Пномпені.

Джерело: "The Phnom Penh Post" із посиланням на Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва Камбоджі

Деталі: Міністерство оприлюднило цей план за результатами візиту прем'єр-міністра Хун Сена, який взяв участь у ювілейному саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії – Євросоюзу, присвяченому 45-й річниці встановлення діалогу між АСЕАН та ЄС.

У січні 2023 року Камбоджа забезпечить технічну підготовку та поділиться своїм досвідом із 15 експертами з розмінування та посадовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Камбоджі, повідомили у міністерстві.

13 грудня прем'єр Камбоджі також взяв участь у конференції солідарності з українським народом у Парижі, яку провів президент Франції Еммануель Макрон. Хун Сен поділився досвідом Камбоджі та розповів про її шлях від зруйнованої війною країни до країни миру, свободи, високих темпів економічного зростання та активного членства в АСЕАН, йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розмінуваннясвіт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За день електрику повернули 6 мільйонам українців, є великі проблеми з водою – Зеленський

ЧС-2022: Хорватія вдруге поспіль фінішує у трійці найкращих

Умова Німеччини щодо передачі Україні танків діятиме і в наступному році - Шольц

Росія отримала нову партію "Шахедів" – розвідка

відеоУ РФ воєнком проговорився, що росіяни служитимуть удвічі довше

Данілов про окопи в Криму: Росіянам вони не допоможуть

Усі новини...
розмінування
На Миколаївщині діти знайшли міну у рюкзаку
В Україні розміновано понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів – президент
Троє піротехніків загинули і двоє поранені під час розмінування Костянтинівки
Останні новини
22:39
Китай занепокоєний невдачами РФ в Україні через власні амбіції – директор ЦРУ
21:46
У Києві ситуація зі світлом лишається критичною: в Yasno розповіли, яким районам найважче
21:19
За день електрику повернули 6 мільйонам українців, є великі проблеми з водою – Зеленський
21:13
Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2023
20:47
Любив поїсти й одну особливу українську пісню: як знімали фільм про Казимира Малевича
20:22
МЗС Росії звинуватило Молдову в утисках росіян через зупинку ліцензій каналів за пропаганду
19:54
США намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу РФ - NYT
19:47
Одна з країн НАТО допускає, що Путін готовий втратити до 300 тисяч солдатів - NYT
19:40
"Пунктів незламності" має стати утричі більше: уряд провів позачергове засідання
19:11
Суд у Гаазі може почати розслідування проти Путіна за удари по інфраструктурі – мін’юст Німеччини
Усі новини...