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У Краснодарському краї на другу добу загасили пожежу на нафтобазі

Роман ПетренкоНеділя, 7 липня 2024, 11:57
У Краснодарському краї на другу добу загасили пожежу на нафтобазі
скриншот

Російські рятувальники на другу добу ліквідували пожежу на нафтобазі в станиці Ленінградській після атаки безпілотників на Кубань.

Джерело: регіональний оперштаб

Деталі: Лише вранці в неділю стало відомо, що в станиці Ленінградській ліквідували пожежу на нафтобазі.

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У ніч із 5 на 6 липня місцева влада повідомила, що внаслідок атаки БПЛА зафіксували загоряння резервуара з паливом

Також атаку безпілотників було "відбито" у станиці Павлівській - там на нафтобазі сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива.

Теми: Росіябезпілотникинафта
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