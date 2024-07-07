Дрони СБУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області – джерело

Уночі завдяки дронам СБУ сталися потужні вибухи на польовому складі боєприпасів біля н.п. Сергіївка російської Воронезької області.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Деталі: За даними джерела, на 9 000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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Ця зброя потім розвозиться на фронт.

Уночі місцеві жителі зафіксували вибухи та детонацію.

Пряма мова джерела: "Найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України".

ВІДЕО ДНЯ

Дрони СБУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області https://t.co/hvo1znLWAf pic.twitter.com/ySfYZRIMcB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024

Нагадаємо: У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами", визнала російська влада.