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Дрони СБУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 7 липня 2024, 13:20
Дрони СБУ знищили великий склад боєприпасів у Воронезькій області – джерело
скриншот

Уночі завдяки дронам СБУ сталися потужні вибухи на польовому складі боєприпасів біля н.п. Сергіївка російської Воронезької області.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Деталі: За даними джерела, на 9 000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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Уночі місцеві жителі зафіксували вибухи та детонацію.

Пряма мова джерела: "Найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами", визнала російська влада.

Теми: Росіяобстріл
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