Боголюбов виїхав з України за підробленими документами – джерела

Соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах

Деталі: Відомо, що Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ – Холм.

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Раніше ця інформація з’явилася у соцмережах.

Причиною втечі називають те, що БЕБ готує йому підозру в справі "Приватбанку".

Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.

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Наразі бізнесмен в Австрії.

Також за даними джерел, 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.

Довідково: Боголюбов – український підприємець, мільярдер. Співзасновник і співвласник групи "Приват".

Бізнесмену 62 роки, тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Після націоналізації Приватбанку Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.

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