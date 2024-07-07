Боголюбов виїхав з України за підробленими документами – джерела
Соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.
Джерело: співрозмовники УП в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах
Деталі: Відомо, що Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ – Холм.
Раніше ця інформація з’явилася у соцмережах.
Причиною втечі називають те, що БЕБ готує йому підозру в справі "Приватбанку".
Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.
Наразі бізнесмен в Австрії.
Також за даними джерел, 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.
Довідково: Боголюбов – український підприємець, мільярдер. Співзасновник і співвласник групи "Приват".
Бізнесмену 62 роки, тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.
Після націоналізації Приватбанку Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.
Нагадаємо:
- У листопаді 2020 року Госпсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.
- Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції Приватбанку, що належали бізнесмену до націоналізації.
- 4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.