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ДТП з 14 загиблими: слідство розглядає три версії

Роман ПетренкоНеділя, 7 липня 2024, 15:55
ДТП з 14 загиблими: слідство розглядає три версії
фото: НПУ

Слідство наразі розглядає три версії щодо ДТП 6 липня у Рівненській області, де загинуло 14 людей, одна з яких – пошкодження колеса вантажівки.

Джерело: поліція Рівненщини

Деталі: Уже відомо, що загиблі – жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

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Наймолодшій жертві ДТП – хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість.

Серед загиблих — батьки дитини. Вижила в автотрощі лише його 57-річна бабуся — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила - як на автобус їде вантажівка

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Наразі слідчі розглядають такі версії:

  • зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса
  • випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю
  • неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили.

Призначено 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння

Передісторія: Внаслідок зіткнення маршрутки з автоцистерною в Рівненській області в суботу загинуло 14 осіб, серед них 6-річна дитина, вижила одна жінка.

Теми: ДТП
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