ДТП з 14 загиблими: слідство розглядає три версії
Слідство наразі розглядає три версії щодо ДТП 6 липня у Рівненській області, де загинуло 14 людей, одна з яких – пошкодження колеса вантажівки.
Джерело: поліція Рівненщини
Деталі: Уже відомо, що загиблі – жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.
Наймолодшій жертві ДТП – хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість.
Серед загиблих — батьки дитини. Вижила в автотрощі лише його 57-річна бабуся — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю немає.
Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила - як на автобус їде вантажівка
Наразі слідчі розглядають такі версії:
- зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса
- випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю
- неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили.
Призначено 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння
Передісторія: Внаслідок зіткнення маршрутки з автоцистерною в Рівненській області в суботу загинуло 14 осіб, серед них 6-річна дитина, вижила одна жінка.