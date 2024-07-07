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У "Хортиці" розповіли про ситуацію в Торецьку: Ворога в місті немає

Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 17:22
У Хортиці розповіли про ситуацію в Торецьку: Ворога в місті немає
ситуація навколо Торецька, deepstatemap

Сили оборони України контролюють обстановку в районі міста Торецьк Донецької області, там тривають бої, наразі територіальних успіхів у російських окупантів немає.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ситуація навколо міста Торецька така, що Сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити і наголосити, що станом на цей момент ніяких територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає".

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Деталі: Волошин наголосив, що ворог намагається тиснути на цьому напрямку, і на цій ділянці фронту тривають бої.

"Активні бойові дії тривають щодня. Бойові дії з противником відбуваються на підступах у районі околиць міста", – зазначив речник.

За словами Волошина, окупаційна армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки. Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми мобілізованих і колишніх ув'язнених.

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"Також присутні підрозділи "Шторм z", "Шторм v", які застосовують як штурмові і часто використовують, щоб виявити позиції або розмінувати територію. Окупанти проводять багато так званих "м'ясних штурмів" мобільними вогневими групами", – розповіли в ЗСУ.

Що передувало: У ніч на 3 липня Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російське військове командування має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування або в районі Часового Яру або в районі Авдіївки.

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Теми: Донецька областьвійна
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