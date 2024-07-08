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Через ракетну атаку росіян була оголошена масштабна повітряна тривога

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 01:50
Через ракетну атаку росіян була оголошена масштабна повітряна тривога
фото: Getty Images

У ніч на вівторок у східних областях країни була оголошена ракетна небезпека через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вона тривала до 3.50.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Ракетна небезпека була оголошена о 1.41.

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Повітряні сили просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

2.03 ракетна небезпека оголошена у центральних та південних областях.

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О 2.30 повітряна тривога була оголошена по всіх областях.

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О 3.52 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки.

За словами військових, зберігається активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Нагадаємо: 

  • У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95.
  • О 1.33 ПС повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області.
  • Орієнтовний час входження ракет в повітряний простір України – після 2:00.

Теми: ракетний ударповітряна тривога
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