Через ракетну атаку росіян була оголошена масштабна повітряна тривога

У ніч на вівторок у східних областях країни була оголошена ракетна небезпека через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вона тривала до 3.50.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Ракетна небезпека була оголошена о 1.41.

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Повітряні сили просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

2.03 ракетна небезпека оголошена у центральних та південних областях.

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О 2.30 повітряна тривога була оголошена по всіх областях.

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О 3.52 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки.

За словами військових, зберігається активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

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