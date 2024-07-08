У кількох містах Франції почалися заворушення

Після оголошення попередніх результатів виборів та сенсаційної перемоги лівих у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Джерело: Le Figaro

Деталі: Джерело зі штаб-квартири поліції повідомляє, що 7 липня ввечері на площі Республіки в Парижі зібралося 8000 людей.

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Зіткнення з поліцією також розпочалися на площі Республіки, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту".

Банди в капюшонах відчайдушно намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo ВІДЕО ДНЯ July 7, 2024

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Зіткнення відбулися на початку авеню Республіки, бульвару Вольтера та бульвару Темпл.

Поліція наразі намагається припинити безпорядки.

Як повідомляють місцеві журналісти, співробітники поліції в цивільному затримують порушників.

У Нанті та Ліоні на вулицях також зібралися люди.

Передісторія:

Останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

У першому турі "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

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