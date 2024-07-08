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У кількох містах Франції почалися заворушення

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 04:08
У кількох містах Франції почалися заворушення
Скриншот відео

Після оголошення попередніх результатів виборів та сенсаційної перемоги лівих у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Джерело: Le Figaro

Деталі: Джерело зі штаб-квартири поліції повідомляє, що 7 липня ввечері на площі Республіки в Парижі зібралося 8000 людей.

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Зіткнення з поліцією також розпочалися на площі Республіки, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту".

Банди в капюшонах відчайдушно намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали  вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Зіткнення відбулися на початку авеню Республіки, бульвару Вольтера та бульвару Темпл.

Поліція наразі намагається припинити безпорядки.

Як повідомляють місцеві журналісти, співробітники поліції в цивільному затримують порушників.

У Нанті та Ліоні на вулицях також зібралися люди.

Передісторія: 

  • Останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.
  • У першому турі  "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

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Теми: Франція
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