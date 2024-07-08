Польща піднімала в небо авіацію під час ракетного удару по Україні

Збройні сили Польщі у ніч на понеділок піднімали в небо польські літаки та літаки союзників під час повітряної атаки по Україні.

Джерело: Оперативне командування ЗС Польщі у X

Деталі: Польські військові також попередили про "можливе підвищення рівня шуму, пов’язане з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі".

Реклама:

Дослівно: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих, у тому числі, на території західної України".

Ще деталі: Останній раз у Польщі піднімали авіацію через російські атаки в ніч з 21 на 22 червня цього року.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ