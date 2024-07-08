Польща піднімала в небо авіацію під час ракетного удару по Україні
Понеділок, 8 липня 2024, 06:52
Збройні сили Польщі у ніч на понеділок піднімали в небо польські літаки та літаки союзників під час повітряної атаки по Україні.
Джерело: Оперативне командування ЗС Польщі у X
Деталі: Польські військові також попередили про "можливе підвищення рівня шуму, пов’язане з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі".
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Дослівно: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих, у тому числі, на території західної України".
Ще деталі: Останній раз у Польщі піднімали авіацію через російські атаки в ніч з 21 на 22 червня цього року.
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