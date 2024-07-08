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Польща піднімала в небо авіацію під час ракетного удару по Україні

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 06:52
Польща піднімала в небо авіацію під час ракетного удару по Україні
фото: Оперативне командування ЗС Польщі

Збройні сили Польщі у ніч на понеділок піднімали в небо польські літаки та літаки союзників під час повітряної атаки по Україні. 

Джерело: Оперативне командування ЗС Польщі у X

Деталі: Польські військові також попередили про "можливе підвищення рівня шуму, пов’язане з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі".

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Дослівно: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих, у тому числі, на території західної України".

Ще деталі: Останній раз у Польщі піднімали авіацію через російські атаки в ніч з 21 на 22 червня цього року.

Нагадаємо:

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  • У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1.30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2.30 в повітряному просторі країни  зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3.52.

Теми: Польщаракетний удар
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