Орбан вже зустрівся з Сі Цзіньпіном та обговорив війну РФ проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прибув з несподіваним візитом до Пекіну, провів переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Джерело: Орбан у соцмережі Х, CNN, агентство "Синьхуа", російські пропагандисти

Пряма мова Орбана: "Китай є ключовою державою у створенні умов для миру в російсько-українській війні (повномасштабній агресії РФ – ред.). Саме тому я приїхав на зустріч з президентом Сі в Пекін, всього через два місяці після його офіційного візиту в Будапешт".

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Деталі: Агентство "Сіньхуа" проінформувало лише про факт зустрічі Орбана з лідером Китаю.

Російські пропагандисти повідомили, що під час зустрічі Орбан заявив, що Угорщина високо цінує "мирну" ініціативу Китаю щодо України. "У разі конфлікту (повномасштабної війни РФ проти України – ред.), що йде по сусідству з Угорщиною, ми теж високо цінуємо вашу (КНР) мирну ініціативу", - сказав Орбан.

СNN зазначає, що візит Орбана до Пекіна і його зупинки минулого тижня в Росії та Україні відбулися лише через тиждень після того, як Угорщина перебрала на себе ротаційне головування в Раді Європейського Союзу - позицію, на яку скептично дивилися багато лідерів країн блоку, де Орбана вважають "неліберальним диваком".

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Це також відбувається на тлі постійного занепокоєння - і глибоких розбіжностей - щодо того, як і коли буде вирішена війна в Україні, майже через два з половиною роки після російського вторгнення.

Передісторія:

У неділю після вояжу до Путіна Орбан пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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