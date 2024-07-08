Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники поспішають дістатись підвалу, де ховались діти і медики

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 липня 2024, 13:07
Розбір завалів Охматдиту: рятувальники поспішають дістатись підвалу, де ховались діти і медики
фото ДСНС

Рятувальники, правоохоронці та волонтери поспішають дістатись до підвалу обрушеного внаслідок прильоту російської ракети корпусу лікарні "Охматдит", оскільки там під час тривоги укривалися діти та медперсонал.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телефарафону

Деталі: За словами міністра до розбору завалів долучені приблизно 500 правоохоронців та цивільні добровольці. Люди працюють, змінюючи один одного, оскільки час іде на хвилини, а сили людей покидають.

Реклама:
 
фото Богдана Кутєпова, УП

Клименко наголосив, що наразі важливо знайти тих, хто може перебувати під завалами, та дістатися до підвалу дитячого корпусу, адже там укривалися діти і медперсонал.

Пряма мова: "Необхідно нам достатньо швидко розібрати завали. Сили правопорядку, більше 500 осіб працюють у змінному режимі. Сили покидають одни волонтерів, заходять інші – поліцейські, рятувальники. В цю роботу включені всі… У нас десь 1 година 20 для розбору завалів. Зараз заїжджає важка техніка, яка буде після того, як цеглу розібрали, підіймати залізобетонні конструкції, щоб визволити підвал. Тому що в підвалі під час повітряної тривоги знаходився і медичний персонал і діти".

Теми: Київракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Київ
У Києві та на сході країни знову тривога: є загроза балістики 
Двоє поранених померли у лікарні: у Києві вже 10 загиблих, під завалами ще є люди
У Києві є влучання у житловий будинок, зруйнований під’їзд, під завалами чути голоси − Кличко
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: