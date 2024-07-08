Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники поспішають дістатись підвалу, де ховались діти і медики

Рятувальники, правоохоронці та волонтери поспішають дістатись до підвалу обрушеного внаслідок прильоту російської ракети корпусу лікарні "Охматдит", оскільки там під час тривоги укривалися діти та медперсонал.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телефарафону

Деталі: За словами міністра до розбору завалів долучені приблизно 500 правоохоронців та цивільні добровольці. Люди працюють, змінюючи один одного, оскільки час іде на хвилини, а сили людей покидають.

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фото Богдана Кутєпова, УП

Клименко наголосив, що наразі важливо знайти тих, хто може перебувати під завалами, та дістатися до підвалу дитячого корпусу, адже там укривалися діти і медперсонал.

Пряма мова: "Необхідно нам достатньо швидко розібрати завали. Сили правопорядку, більше 500 осіб працюють у змінному режимі. Сили покидають одни волонтерів, заходять інші – поліцейські, рятувальники. В цю роботу включені всі… У нас десь 1 година 20 для розбору завалів. Зараз заїжджає важка техніка, яка буде після того, як цеглу розібрали, підіймати залізобетонні конструкції, щоб визволити підвал. Тому що в підвалі під час повітряної тривоги знаходився і медичний персонал і діти".