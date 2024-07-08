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МОЗ оголосило збір допомоги для дитячої лікарні "Охмадит"

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 14:08
МОЗ оголосило збір допомоги для дитячої лікарні Охмадит
Евакуйовані з "Охматдиту" діти, фото: Богдан Кутєпов, УП

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.

Джерело: МОЗ у Telegram, Фонд "Охматдиту", "Єдині новини", речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі "Єдиних новин"

Деталі: Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням

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За словами Шаманова, наразі до "Охматдиту" приїхала допомога - 500 поліцейських, які будуть координувати волонтерів і допомагати рятувальникам.

Він також повідомив, що наразі в дитячій лікарні відомо про двох загиблих і 15 поранених людей.

Пряма мова Шаманова: "У лікарні залишається заблокованим підвал. Тому під'їхала важка техніка, щоб розблокувати його. Там під завалами ще можуть перебували медичний персонал і діти".

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Теми: ракетний ударКиїв
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