МОЗ оголосило збір допомоги для дитячої лікарні "Охмадит"

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", в яку у понеділок влучила російська ракета і де загинуло двоє людей.

Джерело: МОЗ у Telegram, Фонд "Охматдиту", "Єдині новини", речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі "Єдиних новин"

Деталі: Переказати кошти на рахунки Фонду "Охматдит" можна за цим посиланням.

Реклама:

За словами Шаманова, наразі до "Охматдиту" приїхала допомога - 500 поліцейських, які будуть координувати волонтерів і допомагати рятувальникам.

Він також повідомив, що наразі в дитячій лікарні відомо про двох загиблих і 15 поранених людей.

Пряма мова Шаманова: "У лікарні залишається заблокованим підвал. Тому під'їхала важка техніка, щоб розблокувати його. Там під завалами ще можуть перебували медичний персонал і діти".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Вранці 8 липня російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по території України. Російські терористи випустили понад 40 ракет різних типів.

Наразі у столиці міська влада повідомляє про 5 загиблих та 9 постраждалих.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

Знати більше: "24 лютого ми не зупинили жодної операції". Як найбільша дитяча лікарня рятує життя від початку вторгнення