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41 бригада заявила про дискредитацію в бік її командування та бійців

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 18:45
41 бригада заявила про дискредитацію в бік її командування та бійців
Фото з Facebook 41-ої окремої механізованої бригади

41-а окрема механізована бригада повідомила про кампанію з дискредитації її командування та бійців у відповідь на заяву 206 батальйону ТРО про відсутність підтримки.

Джерело: 41-а бригада у Facebook

Деталі: 5 липня бійці 206-го батальйону 241-ї бригади ТРО (Київ), які з кінця червня прикомандировані до 41-ї окремої механізованої бригади на Торецькому напрямку, заявили про відсутність належної підтримки від цієї бригади. 

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За словами взводного 206-го бату, що говорив з УП, саме брак людей у батальйоні й адекватних вказівок з боку 41-ї бригади призвів до втрати південної частини селища Нью-Йорк. 

Бригада ж згодом заявила про "незрозумілу та дивну кампанію із дискредитації командування їхньої частини та бійців".

Дослівно: "Ми неприємно здивовані та обурені цій незрозумілій та дивній кампанії із дискредитації командування нашої частини та наших бійців, що останнім часом набирає сили у соціальних мережах з вуст окремих військовослужбовців та публічних осіб.

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Хіба це справжнє військове братерство — винуватити своїх же побратимів та шукати серед них ворога?

На війні кожне слово подібне кулі. Через необережність, необачність або бездумність дій та вчинків ця інформаційна куля може дуже легко вразити своїх. Ворог уважно стежить за кожним таким кроком і завжди намагатиметься максимально використати їх на свою користь. Тож ціна таких "куль" може бути зависокою.

Ми закликаємо усіх до порозуміння, тактовності та взаємоповаги".

Деталі: У бригаді також зазначили, що з літа 2023 року захищали Куп'янськ, Синьківку, звільняли Харківщину від російських окупантів.

З весни 2024 року бригада захищає Часів Яр, Торецьк та Нью-Йорк на Донеччині.

Теми: бойові діївійнаДонбас
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