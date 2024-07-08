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"Охматдит" показав фото і відео перших хвилин після російського удару по лікарні

Євген КізіловПонеділок, 8 липня 2024, 19:34
Охматдит показав фото і відео перших хвилин після російського удару по лікарні
Потрощений "Охматдит" зсередини. Фото з соцмереж лікарні

Дитяча лікарня "Охматдит", яка в понеділок зазнала удару російською ракетою, опублікувала фотографії та відеозаписи, зроблені під час перших хвилин після атаки.

Джерело: "Охматдит" у соцмережах

Деталі: Світлини і записи демонструють жахливі кадри потрощеної будівлі та поранених і наляканих людей.

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ВІДЕО ДНЯ

 
Фото: "Охматдит"

 
Фото: УП / Богдан Кутєпов

З повною добіркою фото- і відеоматеріалу можна ознайомитися за посиланням.

У лікарні кажуть, що є неймовірна кількість охочих допомогти, але для більшої ефективності просять консолідувати цю допомогу. З питань нагальних потреб лікарні "Охматдит" пропонує звертатися до координатора - головної медсестри лікарні Олени Примак: 067 277 78 06

З питань потреб, пов'язаних з відновленням об'єкту, потрібно звертатися до Nataliia Myruty - генерального директора з економічних питань "Охматдита": 093 580 56 72

Що передувало:

  • Унаслідок ракетного удару РФ по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня загинули двоє дорослих, одна з яких 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук.
  • Усього в результаті російського ракетного удару у Києві загинули 22 людини, ще 82 постраждали.

Теми: Київракетний ударжертвивійна
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