"Охматдит" показав фото і відео перших хвилин після російського удару по лікарні

Дитяча лікарня "Охматдит", яка в понеділок зазнала удару російською ракетою, опублікувала фотографії та відеозаписи, зроблені під час перших хвилин після атаки.

Джерело: "Охматдит" у соцмережах

Деталі: Світлини і записи демонструють жахливі кадри потрощеної будівлі та поранених і наляканих людей.

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Відео перших хвилин після російського удару по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/TFlAGxWm7Z — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

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Фото: "Охматдит"

Більше відео наслідків удару РФ по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/gZmKlGcyVQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

Фото: УП / Богдан Кутєпов

З повною добіркою фото- і відеоматеріалу можна ознайомитися за посиланням.

У лікарні кажуть, що є неймовірна кількість охочих допомогти, але для більшої ефективності просять консолідувати цю допомогу. З питань нагальних потреб лікарні "Охматдит" пропонує звертатися до координатора - головної медсестри лікарні Олени Примак: 067 277 78 06

З питань потреб, пов'язаних з відновленням об'єкту, потрібно звертатися до Nataliia Myruty - генерального директора з економічних питань "Охматдита": 093 580 56 72

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