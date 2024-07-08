"Охматдит" показав фото і відео перших хвилин після російського удару по лікарні
Дитяча лікарня "Охматдит", яка в понеділок зазнала удару російською ракетою, опублікувала фотографії та відеозаписи, зроблені під час перших хвилин після атаки.
Джерело: "Охматдит" у соцмережах
Деталі: Світлини і записи демонструють жахливі кадри потрощеної будівлі та поранених і наляканих людей.
Відео перших хвилин після російського удару по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/TFlAGxWm7Z— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024
Більше відео наслідків удару РФ по дитячий лікарні "Охматдит" pic.twitter.com/gZmKlGcyVQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024
З повною добіркою фото- і відеоматеріалу можна ознайомитися за посиланням.
У лікарні кажуть, що є неймовірна кількість охочих допомогти, але для більшої ефективності просять консолідувати цю допомогу. З питань нагальних потреб лікарні "Охматдит" пропонує звертатися до координатора - головної медсестри лікарні Олени Примак: 067 277 78 06
З питань потреб, пов'язаних з відновленням об'єкту, потрібно звертатися до Nataliia Myruty - генерального директора з економічних питань "Охматдита": 093 580 56 72
Що передувало:
- Унаслідок ракетного удару РФ по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня загинули двоє дорослих, одна з яких 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук.
- Усього в результаті російського ракетного удару у Києві загинули 22 людини, ще 82 постраждали.