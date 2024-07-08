Кількість загиблих через ракетний удар росіян по Києву зросла до 23

У результаті російського ракетного удару у Києві загинули 23 людини, ще 63 постраждали.

Джерело: МВС України, ДСНС України, КМВА, Офіс генпрокурора

Дослівно МВС: "У Києві загинуло 20 людей, ще 61 людина постраждала. Зокрема, на території дитячої лікарні "Охматдит" загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини".

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Деталі: Зазначається, що загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

Оновлено: Пізніше рятувальники повідомили, що "всього по м. Київ загинуло 22 особи, постраждало - 72".

Оновлено о 19:20: Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на вечір відомо про 22 загиблих (з них 2 дітей) та 82 постраждалих.

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Зокрема у Шевченківському районі в лікарні Охматдит загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10 постраждало. Там тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей. На промисловому об’єкті загинула 1 особа та 3 постраждало тривають роботи по розбору завалів.

У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно", загинуло 7 осіб та 9 постраждало, тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

У Голосіївському районі частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок, виникло 2 осередки пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Поруч пошкоджено дошкільний навчальний заклад.

У Дніпровському районі у медичному центрі загинуло 8 осіб та 4 постраждало, тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок, постраждала 1 особа також виникла пожежа, загинуло 3 особи (з них 2 дітей), 18 постраждало, 7 осіб врятовано.

Оновлено о 20:10: У Офісі генпрокурора повідомили, що станом на 19:00 про 23 загиблих у Києві, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку. Водночас повідомляють про 63 травмованих.

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