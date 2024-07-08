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Через влучання уламків в медцентр "ADONIS" у Києві загинули 5 медиків і 2 пацієнти

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 22:14
Через влучання уламків в медцентр ADONIS у Києві загинули 5 медиків і 2 пацієнти
ПОШКОДЖЕНИЙ У РЕЗУЛЬТАТІ РОСІЙСЬКОЇ АТАКИ ПРИВАТНИЙ МЕДЦЕНТР У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА. ФОТО ДСНС

Унаслідок влучення уламків ракети в медичний центр мережі ADONIS в Дніпровському районі у Києві загинуло семеро людей.

Джерело: агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в "ADONIS"

Деталі: У клініці повідомили про п'ятеро загиблих медиків і двох пацієнти.

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Водночас у клініці "Ісіда", що розташована в тій же будівлі, через ракетний удар агресора пошкоджено будівлю, вибито вікна, але постраждалих немає.

Що передувало:

Раніше 8 липня стало відомо, що у Дніпровському районі під час повторної російської атаки уламки збитих повітряних цілей упали на медичний центр, будівля пошкоджена, 7 людей загинули.

Теми: ракетний удар
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