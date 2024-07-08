Повторний удар по Києву: уламки впали на приватний пологовий − 7 загиблих
У Дніпровському районі під час повторної російської атаки уламки збитих повітряних цілей упали на медичний центр, будівля пошкоджена, 7 людей загинули. На фото видно, що постраждав приватний пологовий Isida.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Сергій Попко, ДСНС та Офіс генпрокурора у Telegram
Пряма мова міського голови: "У Дніпровському районі падіння уламків на медичний центр. Попередньо, є інформація про двох загиблих. Є також постраждалі. Пошкоджена будівля. Екстрені служби прямують на місце".
Деталі: За даними начальника КМВА, у Дніпровському районі 4 загиблих та 3 травмованих.
"Триває розбір завалів та пошук людей", − підсумуввав Попко.
У ДСНС повідомили, що це сталося під час повторного обстрілу столиці і що відомо про 4 загиблих та 3 травмованих.
Оновлено: За даними ОГП, станом на 14:00 відомо про 7 загиблих та 3 травмованих у Дніпровському районі.
Передісторія:
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленья".
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
- У результаті російськкого ракетного удару у Києві 10 людей загинули та 35 постраждали, під завалами лікарні Охматдит та житлового будинку у Шевченківському районі можуть бути люди.