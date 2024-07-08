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Повторний удар по Києву: уламки впали на приватний пологовий − 7 загиблих

Ірина БалачукПонеділок, 8 липня 2024, 14:51
Повторний удар по Києву: уламки впали на приватний пологовий − 7 загиблих
Пошкоджений у результаті російської атаки приватний медцентр Isida у Дніпровському районі Києва. Фото ДСНС

У Дніпровському районі під час повторної російської атаки уламки збитих повітряних цілей упали на медичний центр, будівля пошкоджена, 7 людей загинули. На фото видно, що постраждав приватний пологовий Isida.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Сергій Попко, ДСНС та Офіс генпрокурора у Telegram 

Пряма мова міського голови: "У Дніпровському районі падіння уламків на медичний центр. Попередньо, є інформація про двох загиблих. Є також постраждалі. Пошкоджена будівля. Екстрені служби прямують на місце".

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Деталі: За даними начальника КМВА, у Дніпровському районі 4 загиблих та 3 травмованих.

"Триває розбір завалів та пошук людей", − підсумуввав Попко.

У ДСНС повідомили, що це сталося під час повторного обстрілу столиці і що відомо про 4 загиблих та 3 травмованих.  

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними ОГП, станом на 14:00 відомо про 7 загиблих та 3 травмованих у Дніпровському районі.

 Передісторія: 

Теми: Київракетний ударжертви
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