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Іноземні посли прийшли до "Охматдиту", який обстріляла Росія

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 22:47
Іноземні посли прийшли до Охматдиту, який обстріляла Росія
Фото - посол Франції Гаель Вейсьєр у соцмережі Х

Посли іноземних держав прийшли 8 липня до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яку обстріляла ракетами Росія.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Міністерство закордонних справ заявило, що організувало візит 33-х глав дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

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Серед них – керівники та представники дипломатичних місій ЄС, НАТО, Азербайджану, Австрії, Вірменії, Греції, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Святого Престолу, Словаччини, Словенії, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції та Японії.

Про відвідування "Охматдиту" після обстрілу написав посол Франції Гаель Вейсьєр, який наголосив, що Росії доведеться відповісти за атаки на цивільну інфраструктуру.

Італійський посол Карло Формоза, який нещодавно почав місію в Україні, також відвідав лікарню і засудив "варварський та боягузливий акт" Росії.

"Співчуття родинам загиблих: ми разом з Україною", – додав він, виклавши відео з іноземними послами в "Охматдиті".

Масштабні російські авіаудари сьогодні вранці призвели до загибелі щонайменше 33 і поранення 140 людей у Києві та Дніпропетровській області.

У США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту" як воєнний злочин.

Теми: дипломатичні відносини
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