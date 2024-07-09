У Ростовській області пролунали вибухи і загорілася електропідстанція

У ніч на вівторок у Ростовській області Росії лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона та зайнялася пожежа на електропідстанції.

Джерело: Shot, губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Деталі: Місцеві жителі повідомили про пожежу у районі електропідстанції у селі Генеральське.

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Як розповіли очевидці, перед початком пожежі в Родіоново-Несвітайському районі було чутно характерні звуки прольоту БПЛА, а потім пролунав гучний вибух. Також кілька вибухів було чутно біля Ростова та в районі Морозовска.

За словами очільника області Голубєва, близько 2 години ночі в Ростовській області почалася масована атака БПЛА. Сили ППО знищили та присили засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону.

У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежа оперативно ліквідована.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на вівторок у Ростовській області Росії лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона та зайнялася пожежа на електропідстанції. pic.twitter.com/9zErHMqdCb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2024

Пряма мова: "Через атаку БпЛА спалахнули трансформатори на підстанції в Ростовській області, на місце виїхали пожежники".

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