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У Волгоградській області Росії через атаку безпілотників загорілася нафтобаза

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 06:25
У Волгоградській області Росії через атаку безпілотників загорілася нафтобаза
скриншот відео

У ніч на вівторок безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.

 Джерело: Shot, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров

Деталі: За інформацією місцевих жителів, 10 вибухів в місті прогриміло близько 4 ранку.

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Після цього почалася пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.

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Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння обломків виникли загорання на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.  

Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано але енергопостачання не відновлено.

На місці влучання на нафтобазі працюють пожежники.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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