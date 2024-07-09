Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Ракетний удар по Кривому Рогу: у РДА розповіли про стан 28 поранених

Анастасія ПроцВівторок, 9 липня 2024, 09:55
Ракетний удар по Кривому Рогу: у РДА розповіли про стан 28 поранених
фото: Дніпропетровська ОВА

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко повідомив, що на ранок 9 липня в лікарнях міста перебувають 28 поранених. Один — дуже важкий.

Джерело: начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко

Пряма мова: "В лікарні залишається 28 постраждалих, серед них 1 людина у вкрай важкому стані, 7 - у важкому, 18 людей у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих у задовільному стані". 

Реклама:

Деталі: За словами Ситниченка, увечері 8 липня у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару.

Передісторія: 

Росія вдень 8 липня завдала масованого ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок атаки в місті загинули 11 людей, ще 59 постраждали.

Теми: Кривий Рігракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Кривий Ріг
Росіяни 8 липня влучили по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі: загинули співробітники
Атака росіян на Дніпро й Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла до 59, ще 11 людей загинули
У Кривому Розі два дні шукали дівчинку й знайшли тіло: у вбивстві підозрюють її матір
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: