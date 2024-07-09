Ракетний удар по Кривому Рогу: у РДА розповіли про стан 28 поранених

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко повідомив, що на ранок 9 липня в лікарнях міста перебувають 28 поранених. Один — дуже важкий.

Джерело: начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко

Пряма мова: "В лікарні залишається 28 постраждалих, серед них 1 людина у вкрай важкому стані, 7 - у важкому, 18 людей у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих у задовільному стані".

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Деталі: За словами Ситниченка, увечері 8 липня у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару.

Передісторія:

Росія вдень 8 липня завдала масованого ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок атаки в місті загинули 11 людей, ще 59 постраждали.