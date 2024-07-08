Атака росіян на Дніпро й Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла до 59, ще 11 людей загинули

Росія вдень 8 липня завдала масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Дніпру, внаслідок атаки в області загинули загинули 11 людей, ще 59 постраждали.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура, ДСНС

Пряма мова: "Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства.Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких".

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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: Вілкул зазначив, що наразі працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. Згодом інформацію про наслідки атаки на Кривій Ріг підтвердив очільник ОВА. За його словами, росіяни також вдарили по Дніпру, є поранені.

"У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені", – додав Лисак.

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За даними прокуратури, через ворожу атаку по Дніпру постраждав 1 місцевий мешканець. На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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фото: Дніпропетровська ОВА

Оновлено: О 12.55 очільник Дніпропетровської ОВА написав, що кількість поранених у Кривому Розі зросла до 37. Також, за словами Лисака, у результаті російської атаки в Дніпрі загинув чоловік, ще 6 людей постраждали. Одна людина у важкому стані.

За даними рятувальників, армія РФ пошкодила девʼятиповерхівку в Дніпрі. Зруйновано дах і технічний поверх, вибито вікна у житлових квартирах, пошкоджено автомобілі. Також, часткового руйнування зазнала двоповерхова будівля СТО та пошкоджено підприємство. У Кривому Розі ДСНС зафіксувала руйнування на підприємстві.

фото: ДСНС

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до 41.

"На зараз 10 загиблих – 6 жінок, 4 чоловіки. 41 поранений – у тому числі 9 тяжких", – пише Вілкул.

Пізніше в обласній прокуратурі написали про збільшення кількості поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.

"Кількість поранених внаслідок ракетного удару по м. Кривий Ріг збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція триває", – повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

фото: Дніпропетровська ОВА

Оновлено о 14.16: очільник Дніпропетровської ОВА заявили, що у Кривому Розі станом на зараз 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані. У Дніпрі – 12 потерпілих. П’ятеро з них госпіталізовані. Одна людина у важкому стані.

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