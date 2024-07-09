Атака на Київ: рятувальники виявили фрагмент тіла під завалами у Шевченківському районі
Вівторок, 9 липня 2024, 10:30
Фрагмент тіла ще однієї загиблої людини виявили під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва.
Джерело: пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров у коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами Петрова, фрагмент тіла виявили під плитою у важкодоступному місці. Наразі проводяться роботи з деблокації.
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Передісторія:
Станом на ранок 9 липня кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по Києву становить 27 людей, серед загиблих четверо дітей. Ще 117 людей постраждали.