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Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини

Ірина БалачукВівторок, 9 липня 2024, 07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
Розбір завалів після російської атаки. Фото ДСНС

Станом на ранок 9 липня кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару по Києву зросла до 117, серед загиблих 4 дітей; напередодні повідомлялося про 82 постраждалих.

Джерело: КМВА у Telegram, ДСНС в Telegram 

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей". 

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Рятувально-пошукова операція у зруйнованому будинку у Шевченківському районі 
фото ДСНС

Деталі: У ДСНС уточнили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика. 

 
Втомлений рятувальник 
фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 − постраждали, 7 осіб врятовано. Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС". 

 
Розбір завалів після російської атаки 
фото ДСНС

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Теми: Київракетний ударжертвидіти
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