Україна має неофіційні дані, де РФ утримує викраденого журналіста Хилюка – омбудсман

Україна має неофіційні дані щодо місця перебування викраденого російськими військовими кореспондента інформаційного агентства УНІАН Дмитра Хилюка.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу 9 липня, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо Дмитра Хилюка. Офіційно російська сторона не проінформувала мене, де він знаходиться, тому офіційно я не можу підтвердити це місце. Неофіційно у нас такі дані є.

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Щодо застосування до нього тортур в тому числі, що ми робимо? Два тижні тому я був з офіційним візитом в ПАРЄ, у мене була зустріч з найвищим керівництвом ПАРЄ, в тому числі ми зробили 2 сайд-івенти. Один був сайд-івент якраз по питанню цивільних заручників-журналістів. Там окремо ми піднімали питання не тільки Дмитра, а й всіх журналістів. В тому числі ми передали списки нашим міжнародним партнерам, щоб можливо вони використовували свої канали комунікації для повернення їх додому".

Деталі: Омбудсман наголосив, що ПАРЄ може розробити й ухвалити окрему резолюцію щодо незаконного затримання цивільних громадян України, включаючи журналістів.

Лубінець висловив сподівання, що така резолюція буде прийнята на наступній сесії ПАРЄ в жовтні.

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Він зауважив, що окремо порушував питання по Хилюку.

"Єдине, про що я можу пообіцяти, що я буду в наступних своїх комунікаціях знову й знову піднімати це питання", - наголосив омбудсман.

Нагадаємо: За даними ГО "Медійна ініціатива за права людини", Україні наразі відомо про 31 викраденого ворогом українського журналіста, які перебувають у полоні на території Росії.

Хилюка окупаційні війська викрали 3 березня 2022 року біля власного будинку в селі Козаровичі на Київщині. Потім його вивезли через територію Білорусі в Новозибків Брянської області, куди вивезли переважно більшість громадян, які були захоплені на території Київської області під час окупації.