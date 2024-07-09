Росіяни вдарили артою по селу Кізомис: загинув літній чоловік
Вівторок, 9 липня 2024, 16:02
У селі Кізомис, що на Херсонщині, внаслідок російського удару загинув літний чоловік. Він у цей момент перебував на вулиці.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах
Пряма мова: "Під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, котрий перебував на вулиці. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям".
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Нагадаємо: 6 липня через російські обстріли на Херсонщині загинули четверо людей.