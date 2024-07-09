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Чехія передала Росії, що вона – "сміття людства"

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 9 липня 2024, 18:27
Чехія передала Росії, що вона – сміття людства
Ян Ліпавський. Фото: Getty Images

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський передав через посла росіянам, що вони є сміттям людства, бо бомблять дитячі лікарні.

Джерело: Ліпавський у коментарі порталу Seznam Zpravy, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр розпорядився викликати посла Росії Александра Змєєвського після удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

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Ліпавський, який перебуває з візитом у США, доручив чеському МЗС висловити протест московському послу після удару по "Охматдиту".

"Убивці, які нападають на дітей у лікарнях, – це сміття людства. Йому доручили передати це до Москви", – сказав міністр.

У коментарі Seznam Zpravy Змєєвський після виклику до МЗС Чехії повторив, що "це була не російська ракета, це була українська ракета", а зустріч у міністерстві минула "як завжди".

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Посла Росії, як нагадує видання, вже втретє з початку року викликають до чеського МЗС: у лютому – у зв'язку зі смертю Навального, а на початку травня – через кібератаки на чеські установи та об'єкти критичної інфраструктури.

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки вранці 8 липня загинули понад 40 людей. Розбір завалів на території "Охматдиту" завершили; на Сирці у Києві, де обвалилися два під’їзди житлового будинку, робота триває. Станом на 12:15 у Києві підтвердили загибель 31 людини, постраждалих 117. 

Раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.

Теми: ЧехіяРосіяракетний удар
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