Удар по будинку на Сирці: з-під завалів дістали тіла 4 людей
Рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві у результаті російської атаки загинули 32 людини.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, ДСНС у Facebook, КМВА у Telegram
Деталі: Вранці мер повідомляв, що рятульники дістали тіла 3 жінок, тож загальна кількість загиблих у цьому будинку зросла до 11.
Оновлено: Згодом начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що станом на 12:15 у Києві від російської ракетної атаки загинула 31 особа та 117 постраждали.
Раніше повідомлялося, що рятувальники виявили фрагмент тіла ще однієї загиблої людини під час розбору завалів багатоквартирного будинку в Шевченківському районі Києва. Також під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика.
Передісторія:
- 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. У Києві поцілили по лікарні Охматдит, приватній клініці ADONIS та житлових будинках.
- В Охматдиті загинуло 2 дорослих (одна з них лікарка).
- В одному з будинків у Шевченківському районі у результаті удару зруйнований цілий під’їзд − загинуло 7 осіб (з них 3 дітей). На промисловому об’єкті у Шевченківсьоиу районі загинуло 2 особи.
- У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно" − загинули 7 людей.
- У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки ADONIS − загинуло 9 осіб.
- Станом на вечір 8 липня повідомлялося, що загалом унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 37 людей, поранені 170.