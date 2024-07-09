Удар по будинку на Сирці: з-під завалів дістали тіла 4 людей

Завали будинку на Сирці розбирали всю ніч. Рятувальники виявили тіло хлопчика і 3 жінок. Скриншот з відео ДСНС

Рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві у результаті російської атаки загинули 32 людини.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, ДСНС у Facebook, КМВА у Telegram

Деталі: Вранці мер повідомляв, що рятульники дістали тіла 3 жінок, тож загальна кількість загиблих у цьому будинку зросла до 11.

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Оновлено: Згодом начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що станом на 12:15 у Києві від російської ракетної атаки загинула 31 особа та 117 постраждали.

Раніше повідомлялося, що рятувальники виявили фрагмент тіла ще однієї загиблої людини під час розбору завалів багатоквартирного будинку в Шевченківському районі Києва. Також під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика.

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