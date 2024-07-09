Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Третя штурмова бригада проведе рекрутинг закордоном

Тетяна ОлійникВівторок, 9 липня 2024, 19:46
Третя штурмова бригада проведе рекрутинг закордоном
Фото - пресслужба третьої штурмової

Третя окрема штурмова бригада проведе рекрутингові заходи "ДВІЖ" закордоном.

Джерело: пресслужба третьої штурмової

Дослівно: "Цього літа Третя штурмова везе ДВІЖ у євротур, щоб нарешті наживо зустрітися з нашими закордоном.

Варшава, Вроцлав, Берлін, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вільнюс та інші. Усі ми – українці. Але ніде ми не будемо жити так, як вдома. Це шанс дізнатися більше про Третю штурмову і знайти своє місце в цій боротьбі".

Реклама:

Деталі: Повідомляють, що на зустрічах будуть бійці, які були в боях у Бахмуті, Авдіївці і на Харківщині.

Перші події відбудуться:
•Польща, Варшава, 21.07, 18:00;
•Польща, Вроцлав 23.07, 19:00;
•Німеччина, Берлін, 25.07, 19:00;
•Німеччина, Гамбург, 26.07, 18:00.

Теми: рекрутинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про замах на Фаріон: лікарі борються за її життя, нападника шукають

оновленоУ Львові скоїли замах на Ірину Фаріон

Укрзалізниця повідомила про смерть пасажирки у вагоні потягу без кондиціонера

Пропагандисти почали розганяти фейк про смерть українця на кордоні з Молдовою. В ДПСУ відреагували

Обмеження електроенергії на суботу послабили: в окремі години графіків не буде

Ситуація зі світлом поліпшиться вже найближчим часом – міністр енергетики

Усі новини...
рекрутинг
В Броварах відкрили другий на Київщині центр рекрутингу до армії
Рекрутинг: у 5 разів зросла кількість українців, які хочуть долучитись до лав ГУР МОУ
Рекрутери пояснили, як нарахували 20 претендентів на одну бойову посаду 
Останні новини
22:06
Молодіжна збірна України з баскетболу вийшла у півфінал чемпіонату Європи
22:02
Новий уряд Естонії має намір збільшить податки для фінансування оборони
21:34
тенісСвітоліна припинила співпрацю зі своїм тренером
21:26
Блінкен попердив, що Іран здатен за пару тижнів розробити матеріал для ядерної зброї
21:20
Новини економіки 19 липня: глобальний технологічний збій, ситуація зі світлом скоро покращиться
21:13
Сійярто вважає "незрозумілим і неприйнятним" припинення Україною транзиту нафти "Лукойлу"
21:08
Зеленський про замах на Фаріон: лікарі борються за її життя, нападника шукають
21:05
Байден, у якого коронавірус, обіцяє відновити передвиборчі заходи наступного тижня
20:51
хокейОчільник ФХУ: Члени ради на чолі з Брєзвіним в незаконний спосіб намагаються повернутись до влади
20:50
В Україні сподіваються, що восени буде погоджений формат спецтрибуналу щодо РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: