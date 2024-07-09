Третя штурмова бригада проведе рекрутинг закордоном

Третя окрема штурмова бригада проведе рекрутингові заходи "ДВІЖ" закордоном.

Джерело: пресслужба третьої штурмової

Дослівно: "Цього літа Третя штурмова везе ДВІЖ у євротур, щоб нарешті наживо зустрітися з нашими закордоном.



Варшава, Вроцлав, Берлін, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вільнюс та інші. Усі ми – українці. Але ніде ми не будемо жити так, як вдома. Це шанс дізнатися більше про Третю штурмову і знайти своє місце в цій боротьбі".

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Деталі: Повідомляють, що на зустрічах будуть бійці, які були в боях у Бахмуті, Авдіївці і на Харківщині.

Перші події відбудуться:

•Польща, Варшава, 21.07, 18:00;

•Польща, Вроцлав 23.07, 19:00;

•Німеччина, Берлін, 25.07, 19:00;

•Німеччина, Гамбург, 26.07, 18:00.