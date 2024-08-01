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DeepState: Ворог окупував Тимофіївку на Покровському напрямку

Ольга Глущенко Четвер, 1 серпня 2024, 00:24
DeepState: Ворог окупував Тимофіївку на Покровському напрямку
скриншот карти DeepState

Аналітики DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Джерело: мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку".

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Що передувало: У вечірньому зведенні Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.

Теми: Донецька областьокупаціявійна
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