DeepState: Ворог окупував Тимофіївку на Покровському напрямку

Аналітики DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Джерело: мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку".

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Що передувало: У вечірньому зведенні Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.