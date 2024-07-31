Генштаб: На Покровському напрямку від початку доби відбулось 43 бої

На фронті від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України удару двома ракетами та 62 авіаудари, скинувши 80 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 511 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники вісім разів атакували позиції українців поблизу Новосергіївки, Невського та Макіївки.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дві ворожі атаки у районах Івано-Дар'ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.

На Курахівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Желанного, Костянтинівки, Карлівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. Підрозділи наших військ відбили усі чотири атаки росіян неподалік Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку п’ять ворожих штурмів на позиції наших підрозділів на лівобережжі Дніпра також не мали успіху.