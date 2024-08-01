Неможливе стало можливим – очільник МЗС Литви про отримання Україною F-16

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16.

Джерело: Ландсбергіс у мережі Х

Пряма мова: "F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою".

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Що передувало: Джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

ЗМІ раніше писали, що Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють "коаліцію винищувачів", підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

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Ці винищувачі будуть оснащені американською зброєю в достатній кількості, писав The Wall Street Journal.