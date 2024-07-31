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Bloomberg: Україна отримала перші F-16

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 31 липня 2024, 18:24
Bloomberg: Україна отримала перші F-16
F-16. Фото - Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Джерела агентства заявили, що західні союзники обіцяли доправити перші F-16 до кінця липня і дотримали цього дедлайну. За їхніми словами, кількість літаків "невелика".

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Співрозмовники Bloomberg не уточнили, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час.

ЗМІ раніше писали, що Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють "коаліцію винищувачів", підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

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Ці винищувачі будуть оснащені американською зброєю в достатній кількості, писав The Wall Street Journal.

Теми: винищувачідопомога Україніавіа
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