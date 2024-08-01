Гарріс відповіла на закиди Трампа про її расову приналежність: "Те саме старе шоу"

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відповіла на коментарі кандидата у президенти Дональда Трампа про її расову приналежність, заявивши, що це було "те саме старе шоу", і що "американський народ заслуговує на краще".

Джерело: Гарріс під час виступу у Х'юстоні, цитує CNN

Пряма мова: "Сьогодні ми отримали ще одне нагадування. Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те ж саме старе шоу, розкол і неповага.

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Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще".

"Американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду. Лідера, який не реагує на ворожість і гнів, а дивиться правді в очі.

Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили".

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Що передувало: Трамп заявив, що Гарріс нібито ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.