Гарріс відповіла на закиди Трампа про її расову приналежність: "Те саме старе шоу"
Віцепрезидентка США Камала Гарріс відповіла на коментарі кандидата у президенти Дональда Трампа про її расову приналежність, заявивши, що це було "те саме старе шоу", і що "американський народ заслуговує на краще".
Джерело: Гарріс під час виступу у Х'юстоні, цитує CNN
Пряма мова: "Сьогодні ми отримали ще одне нагадування. Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те ж саме старе шоу, розкол і неповага.
Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще".
"Американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду. Лідера, який не реагує на ворожість і гнів, а дивиться правді в очі.
Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили".
Що передувало: Трамп заявив, що Гарріс нібито ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.