Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Уламки збитих "Шахедів" поранили 2 людей на Київщині – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 1 серпня 2024, 09:12
Уламки збитих Шахедів поранили 2 людей на Київщині – ОВА
Наслідки падіння уламків збитих "Шахедів" на Київщині. Фото поліції

Росіяни уночі 1 серпня атакували Київщину "Шахедами", у результаті падіння уламків збитих дронів поранені дві людини та пошкоджене приватне житло.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook  

Пряма мова Кравченка: "Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Реклама:

На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини".

Деталі: За словами голови ОВА, чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надають необхідну меддопомогу.

Також на 8 ранку відомо, що пошкоджені 2 приватні будинки в одному з населених пунктів області – у них  побиті покрівлі, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

ВІДЕО ДНЯ

На місцях падіння уламків працюють оперативні групи, підсумував Кравченко.

Передісторія:

  • У ніч на 31 липня в Київській області через масовану атаку ударних безпілотників зафіксували пошкодження 13 приватних осель в чотирьох районах, в одному з будинків у результаті падіння уламків безпілотника виникла пожежа.

Теми: Київська областьШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Київська область
У столиці та області оголошували повітряну тривогу, на Київщині працювала ППО
У Київській області в межах дерусифікації перейменували 316 вулиць
Атака "Шахедів" на Київщину: пошкоджено 13 будинків, в одному гасили пожежу
Останні новини
01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: