Уламки збитих "Шахедів" поранили 2 людей на Київщині – ОВА

Росіяни уночі 1 серпня атакували Київщину "Шахедами", у результаті падіння уламків збитих дронів поранені дві людини та пошкоджене приватне житло.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Кравченка: "Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

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На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини".

Деталі: За словами голови ОВА, чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надають необхідну меддопомогу.

Також на 8 ранку відомо, що пошкоджені 2 приватні будинки в одному з населених пунктів області – у них побиті покрівлі, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

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На місцях падіння уламків працюють оперативні групи, підсумував Кравченко.

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