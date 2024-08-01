Уламки збитих "Шахедів" поранили 2 людей на Київщині – ОВА
Росіяни уночі 1 серпня атакували Київщину "Шахедами", у результаті падіння уламків збитих дронів поранені дві людини та пошкоджене приватне житло.
Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook
Пряма мова Кравченка: "Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини".
Деталі: За словами голови ОВА, чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надають необхідну меддопомогу.
Також на 8 ранку відомо, що пошкоджені 2 приватні будинки в одному з населених пунктів області – у них побиті покрівлі, посічені фасади, вибиті вікна та двері.
На місцях падіння уламків працюють оперативні групи, підсумував Кравченко.
Передісторія:
- У ніч на 31 липня в Київській області через масовану атаку ударних безпілотників зафіксували пошкодження 13 приватних осель в чотирьох районах, в одному з будинків у результаті падіння уламків безпілотника виникла пожежа.