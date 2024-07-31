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Атака "Шахедів" на Київщину: пошкоджено 13 будинків, в одному гасили пожежу

Станіслав ПогоріловСереда, 31 липня 2024, 11:02
Атака Шахедів на Київщину: пошкоджено 13 будинків, в одному гасили пожежу
Фото: ДСНС

У ніч на 31 липня в Київській області через масовану атаку ударних безпілотників зафіксовано пошкодження 13 приватних осель в чотирьох районах, в одному з будинків у результаті падіння уламків безпілотника виникла пожежа.

Джерело: ДСНС у Facebook, голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Telegram, МВС у Facebook

Дослівно: "Вночі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку".

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Деталі: Рятувальники повідомили, що пожежу було ліквідовано о 4.14 на площі 60 квадратних метрів.

Загиблих та травмованих немає. До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Оновлено. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко пізніше повідомив, що станом на 9.30 вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох  районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

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Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів.

 

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо: У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.

Теми: Київська областьбезпілотникипожежа
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