Уламки "Шахеда" поцілили в будинок російського опозиціонера на Київщині – джерела

Внаслідок російської атаки 1 серпня від падіння уламків дрона-камікадзе постраждав будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на Київщині, він сам та його дружина отримали поранення.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, поліція Київщини, Пономарьов у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Зранку 1 серпня окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області.

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Поліцейські повідомили, що в одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога.

За даними джерел "Української правди", йдеться про Іллю Пономарьова та його дружину.

Сам колишній депутат Держдуми РФ у соцмережах зазначив, що нині – його другий день народження.

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Пряма мова: "Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше".