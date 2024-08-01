Зеленський: Росіянам вже не вдасться взяти Харків, тепер у них в пріоритеті інша ціль

Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль і тепер пріоритетом для них є захоплення Покровська в Донецькій області.

Джерело: інтерв’ю Зеленського французьким журналістам

Пряма мова: "Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний, це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ.

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Авжеж, там є і Костянтинівка, авжеж, вони ціляться і на Торецьк, авжеж вони хочуть і плани у них є щодо Слав'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку".

Передісторія: