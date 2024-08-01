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У Нікополі в результаті російського обстрілу загинули дві жінки

Олександр ШумілінЧетвер, 1 серпня 2024, 12:41
У Нікополі в результаті російського обстрілу загинули дві жінки
Фото Лисака

Внаслідок російського обстрілу Нікополя 1 серпня загинули дві жінки.

Джерело: повідомлення голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака

Дослівно: "У Нікополі загинули дві жінки – мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів.

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Окрім жертв, є й постраждалий. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно".

Деталі: Лисак додав, що в результаті обстрілу понівечені багатоповерхівки, пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа і автобуси.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що уночі росіяни атакували "Шахедом" Дніпропетровську область, ворожий дрон вдалося знищити, по Нікопольщині загарбники гатили з "Градів" і важкої артилерії – пошкодили інфраструктуру, житло, три підприємства та ЛЕП.

Теми: Нікополь
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