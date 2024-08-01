У Кремлі відреагували на повідомлення про F-16 в Україні: погрожують збивати
Прессекретар російського правителя Путіна Дмитро Пєсков заявив, росіяни "будуть збивати західні винищувачі F-16, доставлені в Україну".
Джерело: Пєсков, якого цитує "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Їх кількість буде поступово зменшуватися, вони будуть збиватися... Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть".
Деталі: За словами Пєскова, ці літаки "не стануть чарівною таблеткою".
Що передувало: 31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.
У Білому домі відмовилися підтверджувати доставку в Україну перших винищувачі F-16 від партнерів.
Українська влада офіційно ще не підтвердила отримання винищувачів.
Видання The Times заявило, що перші винищувачі F-16 Україна отримала від Нідерландів – йдеться про партію бойових літаків обсягом шість бортів. Нідерланди поки офіційно не підтвердили поставку.