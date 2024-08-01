У Кремлі відреагували на повідомлення про F-16 в Україні: погрожують збивати

Прессекретар російського правителя Путіна Дмитро Пєсков заявив, росіяни "будуть збивати західні винищувачі F-16, доставлені в Україну".

Джерело: Пєсков, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Їх кількість буде поступово зменшуватися, вони будуть збиватися... Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть".

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Деталі: За словами Пєскова, ці літаки "не стануть чарівною таблеткою".

Що передувало: 31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

У Білому домі відмовилися підтверджувати доставку в Україну перших винищувачі F-16 від партнерів.

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Українська влада офіційно ще не підтвердила отримання винищувачів.

Видання The Times заявило, що перші винищувачі F-16 Україна отримала від Нідерландів – йдеться про партію бойових літаків обсягом шість бортів. Нідерланди поки офіційно не підтвердили поставку.