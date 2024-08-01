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Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 серпня 2024, 21:42
Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією
Джейк Салліван, фото: Getty Images

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив брифінгу в четвер, 1 серпня, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін ув’язнених.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Салліван заявив, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального". "На жаль, він помер", – додав він.

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Про угоду про обмін Навального раніше говорили його політичні соратники.

Передісторія:

  • Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.
  • Розвідувальні служби США вважають, що Владімір Путін, ймовірно, не наказував убити опозиціонера.
  • У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
  • Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

Теми: НавальнийРосіяЗахідобмін
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