Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив брифінгу в четвер, 1 серпня, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін ув’язнених.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Салліван заявив, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального". "На жаль, він помер", – додав він.

Реклама:

Про угоду про обмін Навального раніше говорили його політичні соратники.

Передісторія: