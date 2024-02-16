Російські тюремники повідомили про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "Шістнадцятого лютого року у виправній колонії №3 засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги".

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Деталі: Тюремники додали, що начебто провели всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. "Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", - говориться у повідомленні.

Довідково: Навального, який намагався викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятували в німецькій клініці Charité. 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". А вже 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей, протести закінчились нічим.

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