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Російські тюремники повідомили про смерть Навального

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 лютого 2024, 13:27
Російські тюремники повідомили про смерть Навального
Олексій Навальний, фото: Getty Images

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Джерело"РИА Новости"

Дослівно: "Шістнадцятого лютого року у виправній колонії №3 засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги".

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Деталі: Тюремники додали, що начебто провели всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. "Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", - говориться у повідомленні.

Довідково: Навального, який намагався викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятували в німецькій клініці Charité. 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". А вже 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей, протести закінчились нічим.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • Олексій Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
  • У грудні опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
  • Ця колонія функціонувала як колонія для особливо небезпечних рецидивістів", писала 2006 року "Новая газета". Частину терміну в колонії № 3 у Харпі провів бізнес-партнер Михайла Ходорковського Платон Лебедєв, засуджений у справі ЮКОСа.

Теми: Навальний
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