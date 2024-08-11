Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

The Hill: Україні треба вирішувати, що робити з територією, яку вона утримує в Росії

Олена ІвашківНеділя, 11 серпня 2024, 04:59
The Hill: Україні треба вирішувати, що робити з територією, яку вона утримує в Росії
фото ілюстраційне: РосЗМІ

Американське видання The Hill назвало контрнаступ на територію Росії "приголомшливим" та опитало експертів, які розмірковують про плани українських військових.

Джерело: The Hill

Дослівно: "Цього тижня українські війська увійшли до Росії, щоб атакувати прикордонний регіон у приголомшливому контрнаступі, який стався після того, як Київ переважно тримав оборону протягом останніх півтора роки".

Реклама:

Деталі: Видання пише, що тепер Україні доведеться вирішувати, що робити з територією, яку вона утримує в Росії, і чи не відволікає це від оборонних зусиль на лінії фронту.  

Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна, швидше за все, вийде з Курська, але тільки після того, як змусить Росію перекинути кілька бригад, які будуть використовувати позиції на лінії фронту. 

Пряма мова Блусевича: "Тепер вони повинні рухатися. А росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою.

ВІДЕО ДНЯ

Це був блискучий крок України. ... Вони вже досягли величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна на інших ділянках. Це величезний удар по престижу Путіна".

Ще деталі: The Hill також зазначає, що Росія відправила підкріплення до Курська і каже, що їй вдасться відбити українські війська.

Віце-президент з питань політики та програм аналітичного центру GLOBSEC Олена Кудзько каже, що хоча поки неясно, як буде розвиватися наступ, Україна успішно змінила наратив війни, увірвавшись в Росію.

Пряма мова Кудзько: "Українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну. До [Курська] було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена.

Здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб здивувати Росію". 

війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело

WSJ: Зеленський схвалив план підриву "Північних потоків", але спробував скасувати його після втручання ЦРУ

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки – Google

У Франції зіткнулися два винищувачі, пілоти загинули

У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ

Усі новини...
війна
Російська влада заявила про масовану нічну атаку на Курську, Воронезьку та Бєлгородську області
На Харківщині ворог влучив ракетою у Будинок дитячої творчості
На Київщині через ракетну атаку ворога загинув чоловік і його 4-річний син
Останні новини
12:05
фотоВчені хочуть встановити на Місяці "вуличні ліхтарі": вони будуть вищими за Статую Свободи
12:00
Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі
11:58
Росіяни зруйнували логістичний об’єкт на Харківщині – ОВА
11:52
Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
11:44
Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав
11:25
Львівщина та Київ продовжують лідирувати в продажі електромобілів
11:14
фото Роздавали воду людям: росіяни убили 2 волонтерів у Херсоні
11:06
фотоОбіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника
11:02
У Мексиці виявили кам’яну панель, яка розкриває ім’я раніше невідомого правителя мая
10:34
фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: