The Hill: Україні треба вирішувати, що робити з територією, яку вона утримує в Росії
Американське видання The Hill назвало контрнаступ на територію Росії "приголомшливим" та опитало експертів, які розмірковують про плани українських військових.
Джерело: The Hill
Дослівно: "Цього тижня українські війська увійшли до Росії, щоб атакувати прикордонний регіон у приголомшливому контрнаступі, який стався після того, як Київ переважно тримав оборону протягом останніх півтора роки".
Деталі: Видання пише, що тепер Україні доведеться вирішувати, що робити з територією, яку вона утримує в Росії, і чи не відволікає це від оборонних зусиль на лінії фронту.
Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна, швидше за все, вийде з Курська, але тільки після того, як змусить Росію перекинути кілька бригад, які будуть використовувати позиції на лінії фронту.
Пряма мова Блусевича: "Тепер вони повинні рухатися. А росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою.
Це був блискучий крок України. ... Вони вже досягли величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна на інших ділянках. Це величезний удар по престижу Путіна".
Ще деталі: The Hill також зазначає, що Росія відправила підкріплення до Курська і каже, що їй вдасться відбити українські війська.
Віце-президент з питань політики та програм аналітичного центру GLOBSEC Олена Кудзько каже, що хоча поки неясно, як буде розвиватися наступ, Україна успішно змінила наратив війни, увірвавшись в Росію.
Пряма мова Кудзько: "Українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну. До [Курська] було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена.
Здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб здивувати Росію".