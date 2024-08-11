Генштаб: На фронті 71 боєзіткнення, майже половина – на Покровському напрямку

Загалом у неділю на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення, з них 30 ворожих атак сталися на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Із початку доби відбулося 71 бойове зіткнення, окупанти завдали чотири ракетні удари, застосувавши 15 ракет, 45 авіаційних ударів 62 КАБами, 229 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2300 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали чотири атаки в районі Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки, досі триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі, на даний час точиться три боєзіткнення.

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На Сіверському напрямку впродовж дня захисники відбивали шість штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського, чотири спроби противника потіснити українські підрозділи виявились марними, триває бій поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації, ворог чотири рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки відбито захисниками, дві – тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новогродівка, Гродівка, Желанне, Орлівка та Миколаївка українські війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Дев’ять боєзіткнень триває. Українські війська вживають заходів з утримання визначених рубежів.

За попередніми даними, за неділю ворог втратив понад 250 ліквідованими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено три артилерійські системи, бойову броньовану машину, РСЗВ, три автомобіля та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, один танк та артсистему ворога було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується два бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районі Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, триває бій.

На Времівському напрямку на даний час окупанти атакують в напрямку Водяного. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку українські війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили дві атаки російських загарбників.