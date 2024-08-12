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МОУ і МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на ВЛК

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоПонеділок, 12 серпня 2024, 09:36
МОУ і МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на ВЛК
колаж УП

Міністерство оборони і Міністерство охорони здоровʼя працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі для статті УП "Українська паперова армія: як Міноборони намагається цифровізувати військо"

Дослівно з матеріалу: "Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити  електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців". 

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Деталі: Черногоренко зазначила, що найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину. 

Окремо, за її словами, МОУ працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців. Заступниця міністра оборони уточнила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, якщо зробити запит. 

Однак, на її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Черногоренко уточнила, що такий механізм планується впровадити до кінця 2024 року.

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