Reuters: До РФ попри санкції продовжує надходити готівкова валюта на мільярди доларів і євро

2,3 мільярда доларів і євро було відправлено в Росію відтоді, як США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот туди в березні 2022 року після вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда"; Reuters з посиланням на митні дані

Деталі: Дані, про які раніше не повідомляли, свідчать про те, що Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і дозволяють припустити, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть попри те, що Москва прагне зменшити свою залежність від твердої валюти.

Реклама:

Митні дані, отримані від комерційного постачальника, який реєструє та узагальнює інформацію, показують, що готівка ввозилася в Росію з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не запровадили обмежень на торгівлю з Росією. Країна походження більш ніж половини загальної суми не була вказана в документах.

У грудні уряд США пригрозив штрафними санкціями фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і запровадив санкції проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.

Дмитрій Полевой, керівник інвестиційного відділу Astra Asset Management в Росії, каже, що багато росіян все ще хочуть мати готівкову іноземну валюту для поїздок за кордон, а також для невеликого імпорту і внутрішніх заощаджень.

ВІДЕО ДНЯ

"Для приватних осіб долар все ще залишається надійною валютою", – сказав він в інтерв'ю Reuters.

Митні документи охоплюють період з березня 2022 року по грудень 2023 року, і Reuters не змогло отримати доступ до свіжіших даних.

Документи свідчать про сплеск імпорту готівки безпосередньо перед вторгненням. У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року в Росію було ввезено банкнот доларів і євро на суму 18,9 млрд доларів, тоді як за попередні чотири місяці – лише 17 млн доларів.

Деніел Пікард, керівник практики міжнародної торгівлі та національної безпеки американської юридичної фірми Buchanan Ingersoll & Rooney, вважає, що сплеск поставок перед вторгненням свідчить про те, що деякі росіяни хотіли убезпечити себе від можливих санкцій.

Російський центральний банк швидко обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль.

Згідно з даними, з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 млн доларів у доларових та євро банкнотах.

Приплив іноземної валюти, навпаки, був набагато вищим.

Раніше журналістське розслідування виявило, що дрони, комп'ютерні процесори, GPS-пристрої, карти пам'яті та інші товари подвійного призначення продовжують постачатись до Росії через Грузію, хоча грузинська влада стверджує, що закрила лазівки для обходу західних санкцій.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють Росії й далі ухилятись від санкцій.