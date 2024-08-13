FT: Росія готувала свій флот для ракетних ударів по Західній Європі

Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для заподіяння ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.

Джерело: "Європейська правда", секретні документи, з якими ознайомилася Financial Times і які були передані газеті західними джерелами

Деталі: Карти дальніх цілей, таких як західне узбережжя Франції і Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, детально описані в презентації для офіцерів, яка передувала повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

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Раніше FT вже повідомляла, що з того ж сховища з 29 секретних російських військових файлів стало відомо, що Москва відпрацьовувала застосування тактичної ядерної зброї на ранніх стадіях конфлікту з великою світовою державою. Останні викриття показують, як Росія уявляла собі конфлікт із Заходом далеко за межами її безпосереднього кордону з НАТО, плануючи серію нищівних ударів по всій Західній Європі.

Файли, складені між 2008 і 2014 роками, включають список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. Російські офіцери підкреслюють переваги заподіяння ядерних ударів на ранній стадії.

Аналітики, які ознайомилися з документами, кажуть, що вони відповідають тому, як НАТО оцінює загрозу ракетних ударів російського флоту далекого радіуса дії і швидкість, з якою Росія, ймовірно, вдасться до застосування ядерної зброї. Карти, які були зроблені для презентаційних цілей, а не для оперативного використання, ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для російського військово-морського флоту.

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Цілі російського Балтійського флоту розташовані здебільшого в Норвегії та Німеччині, включно з військово-морською базою в Бергені, а також радарними майданчиками та об'єктами спецназу.

Витік документів також вказує на те, що Росія зберегла здатність нести тактичну ядерну зброю на надводних кораблях, незважаючи на угоду 1991 року між Радянським Союзом і США про її ліквідацію. Серед російських носіїв тактичної ядерної зброї перераховані "протичовнові ракети з ядерними боєголовками, розміщені на надводних кораблях і підводних човнах" і "зенітні керовані ракети корабельного і берегового базування з ядерними боєголовками для ураження груп протиповітряної оборони противника".

Як зазначає видання, нещодавні навчання за наказом Путіна з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї свідчать про те, що дані секретних документів, які потрапили до FT, все ще відповідають сучасній російській військовій доктрині. У червні російські збройні сили відпрацьовували завантаження протикорабельних крилатих ракет П-270 радянських часів на корвет класу "Тарантул" у Калінінграді, де, за словами офіційних представників НАТО, зберігається незадекларований запас тактичних ядерних боєголовок.

У Держдепі США у липні пообіцяли стежити за діями Росії на тлі нових погроз представників Кремля щодо розгортання ядерних ракет.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.