У четвер в Україні без опадів, а з п’ятниці на заході очікуються дощі   

15 серпня в Україні очікується тепла і суха погода, 16 серпня в Карпатах та на Закарпатті, а з 17 серпня на заході країни прогнозують дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "15-17 серпня переважно без опадів, лише вдень 16 серпня в Карпатах та на Закарпатті, 17 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с".

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Деталі: У четвер вночі 10-17°С, на південному заході країни до 20°С, вдень 15 серпня 24-29° С, на Закарпатті та у південній частині 30-32°С.

У Києві 15 серпня без опадів, вночі 13-15°C, вдень до +27°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода 15 серпня скриншот з сайту УГМЦ

16-17 серпня в Україні 27-34°, в суботу у південно-західних та південних областях місцями сильна спека 35-37°.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці 16 серпня без опадів, вночі 13-15°C, вдень до +29°C, вітер північний, 3-5 м/с.